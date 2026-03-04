Скидки
Главная Футбол Новости

Росеньор высказался о возможном приоритете АПЛ для «Челси» перед другими турнирами

Росеньор высказался о возможном приоритете АПЛ для «Челси» перед другими турнирами
Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор заявил, что не считает Премьер-лигу приоритетной перед другими турнирами, несмотря на цель — квалифицироваться в Лигу чемпионов.

«Не смотрю на это так. Хочу выигрывать каждый матч, в котором играю. Это звучит очень банально и шаблонно, но это правда. Я хочу выигрывать каждый матч, в котором играем. Именно поэтому мы здесь, в этом клубе.

Поэтому, независимо от турнира, независимо от стартового состава, независимо от соперника, будь то «Арсенал» на выезде, «Астон Вилла» на выезде или «Рексем» на выезде, мы хотим побеждать и рассчитываем выигрывать каждый матч, в котором играем», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

