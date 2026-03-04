Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Валерий Непомнящий предположил, с чем связано поражение ЦСКА от «Ахмата»

Валерий Непомнящий предположил, с чем связано поражение ЦСКА от «Ахмата»
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о поражении московского ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Армейцы уступили на выезде со счётом 0:1. Единственный гол забил нападающий «Ахмата» Максим Самородов.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Удивило не столько поражение ЦСКА, сколько количество эпизодов у их ворот в матче с «Ахматом». Это связано с тем, что, оказалось, это неоптимальный вариант состава. Три замены были неспроста. Двое дисквалифицированы, остальные отсутствовали по разным причинам. ЦСКА сейчас в поиске себя», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА начал весну с провала! Челестини поменял полкоманды, но всё равно проиграл Черчесову
ЦСКА начал весну с провала! Челестини поменял полкоманды, но всё равно проиграл Черчесову
