Валерий Непомнящий предположил, с чем связано поражение ЦСКА от «Ахмата»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о поражении московского ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Армейцы уступили на выезде со счётом 0:1. Единственный гол забил нападающий «Ахмата» Максим Самородов.

«Удивило не столько поражение ЦСКА, сколько количество эпизодов у их ворот в матче с «Ахматом». Это связано с тем, что, оказалось, это неоптимальный вариант состава. Три замены были неспроста. Двое дисквалифицированы, остальные отсутствовали по разным причинам. ЦСКА сейчас в поиске себя», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.