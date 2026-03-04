Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инал Танашев ответил, были ли матчи, после которых думал бросить судейство

Инал Танашев ответил, были ли матчи, после которых думал бросить судейство
Комментарии

Российский арбитр Инал Танашев рассказал, были ли у него мысли завершить карьеру в судействе.

– Не всегда всё складывается гладко. Был матч, когда думали бросить судейство?
– Были, конечно, такие игры. Всё гладко не бывает, особенно в нашей профессии. Приходилось преодолевать, терпеть. Даже на чемпионате республики, бывало, где-то отсудишь, и настолько это тяжело. Сам чувствуешь, что не доработал где-то, что-то сделал неправильно, ошибки допустил. И ловишь себя на мысли: может, это не моё, может, не дано мне.

Во втором дивизионе такие игры были, которые мне тяжело давались. Южные команды — зона, так скажем, специфическая. Были ошибки, я их очень много анализировал, расстраивался. Но как-то через терпение и труд получилось это преодолеть. Важно, что поддерживали друзья и близкие, — приводит слова Танашева официальный сайт РФС.

Материалы по теме
«И в меня тоже прилетало». Танашев — о давлении в начале карьеры арбитра
Материалы по теме
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android