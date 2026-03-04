Солдатенко: после четвёртого пролёта мимо РПЛ пришёл в номер и… Расхохотался

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался о своём футбольном невезении. Команды, за которые выступал вратарь, четырежды не допускали до участия в Мир РПЛ.

«После четвёртого пролёта мимо РПЛ просто не мог поверить, что такое бывает. Пришёл в «Торпедо», тренируюсь, и тут проходит первая новость. Пошёл к пацанам: «Что случилось?» Никто ничего не знает. Потом — бах — за неделю до чемпионата собрание. Георгич [Кононов] объявляет: «Нас сняли». Я пришёл в номер и… Просто расхохотался. В голове крутилось: «Так не бывает». Я же говорю, можно книгу писать «Каково это четырежды быть недопущенным», — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.