Валерий Непомнящий: «Краснодар» в полном порядке, у них спаянный коллектив

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Игра пройдёт сегодня, 4 марта.

«Кубок России — это другая история. Турнир определяет длину скамейки, наполняемость в команде. Посмотрим, как у ЦСКА получится в этой ситуации, когда они играют против соперника, который в полном порядке. «Краснодар» не очень активно укреплялся, но поступает правильно — очень сложно вводить кого-то, потому что там спаянный коллектив. У ЦСКА новизна. Посмотрим, как это будет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.