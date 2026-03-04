Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: «Краснодар» в полном порядке, у них спаянный коллектив

Валерий Непомнящий: «Краснодар» в полном порядке, у них спаянный коллектив
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Игра пройдёт сегодня, 4 марта.

«Кубок России — это другая история. Турнир определяет длину скамейки, наполняемость в команде. Посмотрим, как у ЦСКА получится в этой ситуации, когда они играют против соперника, который в полном порядке. «Краснодар» не очень активно укреплялся, но поступает правильно — очень сложно вводить кого-то, потому что там спаянный коллектив. У ЦСКА новизна. Посмотрим, как это будет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Видео
«Краснодар» показал необычное сообщение от Никиты Кривцова перед матчем с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android