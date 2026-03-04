Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Наиль Умяров высказался о судействе в матчах РПЛ

Игрок «Спартака» Наиль Умяров высказался о судействе в матчах РПЛ
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров заявил, что паузы, связанные с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах Мир РПЛ, сказываются на темпе игры. В игре 19-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Сочи» со счётом 3:2.

«Единственное, что хочу сказать про судейство — неприятно, когда так долго смотрят VAR. Элементарно сбивается темп, когда сначала слушают, потом идут смотреть, а затем принимают решение. Это очень долго. В такую погоду очень тяжело входить обратно в ритм. Хотелось бы, чтобы всё было быстрее. Думаю, что это пожелание каждого футболиста. Конечно, судьям тяжело принять решение быстро, поэтому имеем что имеем», — приводит слова Умярова «Матч ТВ».

«Сейчас и бомжи всё умеют». Александр Бубнов — о том, что Вендел не умеет читать и писать
