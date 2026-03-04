УЕФА запретил болельщикам «Галатасарая» посещать матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что организация приняла решение запретить продавать билеты болельщикам «Галатасарая» на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Также на клуб наложен денежный штраф в размере € 40 тыс.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Наказание связано с поведением фанатов «Галатасарая» в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Ювентусом», который прошёл 25 февраля в Турине. По ходу игры болельщики турецкой команды пользовались пиротехникой, устраивали беспорядки и бросали на поле посторонние предметы.
Матч между «Ливерпулем» и «Галатасараем» состоится 18 марта. Первая игра 1/8 финала ЛЧ пройдёт в Турции 10 марта.
Комментарии
