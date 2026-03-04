Солдатенко: в попытках спасти «Аланию» даже Дренте откопали, который с Роналду играл

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко, ранее выступавший за «Аланию», вспомнил про последний сезон владикавказского клуба на уровне Мир Российской Премьер-Лиги.

— Всеми силами пытались спасти клуб. Даже Дренте где-то откопали, который с Роналду на одном фланге играл. Он там что-то потыкался-помыкался — и уехал. Таких много было.

— Дренте хотя бы хет-трик сделал.

— Ага, «Мордовии», которая вместе с нами и вылетела. После проводились расследования, как «Алания» обанкротилась, но ни к чему они не привели. До сих пор никто ничего не знает, — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.