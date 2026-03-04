Скидки
Главная Футбол Новости

«Возродились — вернулись — банкрот». Солдатенко высказался о бедах «Алании»

«Возродились — вернулись — банкрот». Солдатенко высказался о бедах «Алании»
Комментарии

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко, ранее выступавший за «Аланию», высказался о проблемах владикавказского клуба. Ранее «Алания» обанкротилась, после чего команду возродили, сейчас она выступает во Второй лиге.

— Обидно было и за родной клуб, и за себя! Считаю, в те три сезона, с учётом полуфинала Кубка, мы очень хорошо играли и заслуживали выхода в РПЛ. Если бы по спортивному принципу не прошли стыки, не так больно было бы. В первом сезоне с «Уфой» должны были играть. Через пару месяцев мы их без шансов хлопнули в Кубке — 2:0! У нас тогда была просто бешеная уверенность в себе: любую команду дайте — всех перемелем, пережуём и выплюнем! Уверен на 100%, что так и было бы. Нам просто не дали возможности доказать это.

— Больно за родной клуб?
— Конечно. Уже тенденция сложилась: вроде всё нормально, Премьер-Лига, а потом — бах — банкрот. Возродились, вернулись в РПЛ — бах — опять банкрот. Теперь вот во Вторую лигу свалились. Команда кое-как существует, но кто знает, что будет дальше? Интуиция подсказывает, что не всё там хорошо, — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

