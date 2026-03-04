Солдатенко: таких клубов, как «Торпедо», «Алания», «Ротор», «Факел», мало

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался об историческом наследии и текущих проблемах автозаводцев.

— По степени многострадальности торпедовских болельщиков можно сравнить с владикавказскими?

— Да, схожие истории. «Торпедо» тоже потряхивает, мотает туда-сюда: то Вторая лига, то Первая. Только до Премьер-Лиги дошли — и снова всё заново начинать. Сейчас уже другой владелец пришёл, вкладывается в команду, думаю, всего добьётся. Верю, что «Торпедо» наконец-то поднимется туда, где должно быть. Таких клубов, как «Торпедо», «Алания», «Ротор», «Факел», мало. При всём уважении сколько лет «Акрону» или «Пари НН»? А «Торпедо» — трёхкратный чемпион СССР, «Алания» — второй чемпион России, — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.