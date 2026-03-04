Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солдатенко: таких клубов, как «Торпедо», «Алания», «Ротор», «Факел», мало

Солдатенко: таких клубов, как «Торпедо», «Алания», «Ротор», «Факел», мало
Комментарии

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался об историческом наследии и текущих проблемах автозаводцев.

— По степени многострадальности торпедовских болельщиков можно сравнить с владикавказскими?
— Да, схожие истории. «Торпедо» тоже потряхивает, мотает туда-сюда: то Вторая лига, то Первая. Только до Премьер-Лиги дошли — и снова всё заново начинать. Сейчас уже другой владелец пришёл, вкладывается в команду, думаю, всего добьётся. Верю, что «Торпедо» наконец-то поднимется туда, где должно быть. Таких клубов, как «Торпедо», «Алания», «Ротор», «Факел», мало. При всём уважении сколько лет «Акрону» или «Пари НН»? А «Торпедо» — трёхкратный чемпион СССР, «Алания» — второй чемпион России, — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Когда не пустили в РПЛ в четвёртый раз — расхохотался». Невероятная судьба Солдатенко
Эксклюзив
«Когда не пустили в РПЛ в четвёртый раз — расхохотался». Невероятная судьба Солдатенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android