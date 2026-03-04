«Накипело. Жалею». Вратарь Солдатенко высказался о своём нашумевшем интервью

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался о своём резонансном интервью пятилетней давности. В нём вратарь раскритиковал российский футбол, назвав его грязью. Также Солдатенко давал нелестные отзывы о коллегах по вратарскому цеху из других клубов.

— Не могу не спросить о твоём знаменитом интервью Саше Муйжнеку пятилетней давности. Когда сам осознал, что взорвал инфопространство?

— Много людей подходить начало. Нефутбольные благодарили за правду. Футбольные говорили: «Всё правильно, честно, но зачем?» Молодой был — не понимал, что не всё можно говорить.

— Сильно осложнил себе жизнь этими откровениями?

— А что я должен был ощутить, если говорил открыто и честно?

— И от руководства не прилетело?

— Нет, от «Алании» никогда не было проблем. Они тоже мужики в первую очередь. Сказал и сказал — имеешь право на мнение. Это, наверное, ещё и было после того, как нас не пустили в РПЛ. Накипело.

— Жалел потом?

— Жалею. Сейчас понимаю, что во мне тогда говорил юношеский максимализм, — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.