Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Накипело. Жалею». Вратарь Солдатенко высказался о своём нашумевшем интервью

«Накипело. Жалею». Вратарь Солдатенко высказался о своём нашумевшем интервью
Комментарии

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался о своём резонансном интервью пятилетней давности. В нём вратарь раскритиковал российский футбол, назвав его грязью. Также Солдатенко давал нелестные отзывы о коллегах по вратарскому цеху из других клубов.

— Не могу не спросить о твоём знаменитом интервью Саше Муйжнеку пятилетней давности. Когда сам осознал, что взорвал инфопространство?
— Много людей подходить начало. Нефутбольные благодарили за правду. Футбольные говорили: «Всё правильно, честно, но зачем?» Молодой был — не понимал, что не всё можно говорить.

— Сильно осложнил себе жизнь этими откровениями?
— А что я должен был ощутить, если говорил открыто и честно?

— И от руководства не прилетело?
— Нет, от «Алании» никогда не было проблем. Они тоже мужики в первую очередь. Сказал и сказал — имеешь право на мнение. Это, наверное, ещё и было после того, как нас не пустили в РПЛ. Накипело.

— Жалел потом?
— Жалею. Сейчас понимаю, что во мне тогда говорил юношеский максимализм, — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Когда не пустили в РПЛ в четвёртый раз — расхохотался». Невероятная судьба Солдатенко
Эксклюзив
«Когда не пустили в РПЛ в четвёртый раз — расхохотался». Невероятная судьба Солдатенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android