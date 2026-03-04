«Кровь, ошеломление, паника». Вратарь Солдатенко вспомнил теракт во Владикавказе 2010 года

Экс-вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко поделился воспоминаниями о теракте во Владикавказе в сентябре 2010 года. Тогда вблизи от центрального рынка Владикавказа была взорвана бомба. По официальным данным, было 19 погибших и более 200 раненых.

«Думаю, из нашего поколения в Осетии все через что-то подобное прошли. Мы жили возле кинотеатра «Дружба», рядом с центральным рынком. Помню жуткие кадры по телевизору после теракта в маршрутке [2008 год].

Никогда не забуду другой случай, когда мне уже 13-14 лет было. Мы сидели на уроке, когда у рынка прогремел взрыв. Школу затрясло, как при землетрясении, стёкла посыпались на ребят у окна. Помню кровь, ошеломление, панику. Меня не зацепило только потому, что парта находилась у стены…» — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.