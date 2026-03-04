Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кровь, ошеломление, паника». Вратарь Солдатенко вспомнил теракт во Владикавказе 2010 года

«Кровь, ошеломление, паника». Вратарь Солдатенко вспомнил теракт во Владикавказе 2010 года
Комментарии

Экс-вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко поделился воспоминаниями о теракте во Владикавказе в сентябре 2010 года. Тогда вблизи от центрального рынка Владикавказа была взорвана бомба. По официальным данным, было 19 погибших и более 200 раненых.

«Думаю, из нашего поколения в Осетии все через что-то подобное прошли. Мы жили возле кинотеатра «Дружба», рядом с центральным рынком. Помню жуткие кадры по телевизору после теракта в маршрутке [2008 год].

Никогда не забуду другой случай, когда мне уже 13-14 лет было. Мы сидели на уроке, когда у рынка прогремел взрыв. Школу затрясло, как при землетрясении, стёкла посыпались на ребят у окна. Помню кровь, ошеломление, панику. Меня не зацепило только потому, что парта находилась у стены…» — рассказал Солдатенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Когда не пустили в РПЛ в четвёртый раз — расхохотался». Невероятная судьба Солдатенко
Эксклюзив
«Когда не пустили в РПЛ в четвёртый раз — расхохотался». Невероятная судьба Солдатенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android