ЦСКА — «Краснодар»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 4 марта, состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся ПФК ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей последних очных встреч этих соперников.
Последние пять матчей между ЦСКА и «Краснодаром» (только официальные турниры):
- 07.12.2025. РПЛ. «Краснодар» — ЦСКА — 3:2;
- 31.08.2025. РПЛ. ЦСКА — «Краснодар» — 1:1;
- 12.07.2025. Суперкубок России. «Краснодар» — ЦСКА — 0:1;
- 10.05.2025. РПЛ. ЦСКА — «Краснодар» — 1:0;
- 18.09.2024. Кубок России. ЦСКА — «Краснодар» — 2:0.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.