«И вашим, и нашим». Бубнов — о высказывании Генича по итогам матча РПЛ «Зенит» — «Балтика»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о комментаторе Константине Гениче, который после матча 19-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой» (1:0) заявил, что калининградцы одержали победу над сине-бело-голубыми по игре.

«Слышал, что Костя Генич заявил после игры? Ну после «Зенита» с «Балтикой». То ли в телеграм-канале своём, то ли на «Матч ТВ». Не помню где, но точно помню, что сказал. Он сказал, что «Зенит» выиграл по счёту, а по игре выиграла «Балтика». Костя оригинально высказался, блин. И вашим, и нашим. И не против «Зенита», и не за «Балтику», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».