Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они меня любят, отдал им это тепло». Александр Соболев — о болельщиках «Балтики»

«Они меня любят, отдал им это тепло». Александр Соболев — о болельщиках «Балтики»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, о чём разговаривал с болельщиками калининградской «Балтики» по завершении игры второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

— Андрей Талалаев перед игрой в эфире «Матч ТВ» сказал: «Не знаю, стали ли мы сильнее, но злее — точно». Это чувствовалось на поле?
— Вторая очная игра подряд подразумевала, что «Балтика» будет ещё сильнее настраиваться, будет злее — матч домашний, при своих болельщиках надо побеждать. Они действительно пытались это сделать. Надо отдать должное калининградцам, они молодцы.

— В концовке матча вы немного пообщались с болельщиками «Балтики».
— Они кричали, как меня любят, отдал им это тепло, чтобы они ещё больше меня любили (улыбается), — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Сейчас и бомжи всё умеют». Александр Бубнов — о том, что Вендел не умеет читать и писать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android