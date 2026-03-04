«Они меня любят, отдал им это тепло». Александр Соболев — о болельщиках «Балтики»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, о чём разговаривал с болельщиками калининградской «Балтики» по завершении игры второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

— Андрей Талалаев перед игрой в эфире «Матч ТВ» сказал: «Не знаю, стали ли мы сильнее, но злее — точно». Это чувствовалось на поле?

— Вторая очная игра подряд подразумевала, что «Балтика» будет ещё сильнее настраиваться, будет злее — матч домашний, при своих болельщиках надо побеждать. Они действительно пытались это сделать. Надо отдать должное калининградцам, они молодцы.

— В концовке матча вы немного пообщались с болельщиками «Балтики».

— Они кричали, как меня любят, отдал им это тепло, чтобы они ещё больше меня любили (улыбается), — приводит слова Соболева «Матч ТВ».