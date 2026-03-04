Инал Танашев: Милорад Мажич — очень сильный психолог

Российский арбитр Инал Танашев высказался об адаптации к большим матчам.

– Ваш взлёт в профессиональном футболе был стремительным. Успевали адаптироваться? Нужно же быть психологически готовым.

– В плане адаптации важную роль играет Милорад Мажич. Он очень сильный психолог. Человек может двумя-тремя фразами снять давление, придать уверенность. Иногда я думаю: как человек вообще успевает такой объём работы делать? Он же, если не со всеми, со многими судьями на связи, контролирует даже тренировки до игры. Если бы не такое внимание и поддержка, наверное, было бы очень тяжело. А когда тебя где надо встряхнут, а где-то получишь заслуженно, это очень большую роль играет. Для меня это очень хороший опыт, благодарен за возможность сделать эти шаги, — приводит слова Танашева официальный сайт РФС.