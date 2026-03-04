Скидки
«Расстраивает, что мы не забиваем больше». Артета — о голах «Арсенала» со стандартов

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о голах команды со стандартов. Ранее «Арсенал» повторил рекорд английской Премьер-лиги по голам с угловых в течение одного сезона, забив 16-й мяч.

«Меня расстраивает, что мы не забиваем больше и пропускаем. Хотим быть лучшей и самой доминирующей командой во всех аспектах игры, и это наша цель, как клуб хотим быть такими же, поэтому стараемся этого добиться», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 64 очка за 29 матчей.

