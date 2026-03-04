Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско заболел тяжёлой формой пневмонии — источник

Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско заболел тяжёлой формой пневмонии — источник
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющий турецкий «Фенербахче», заболел тяжёлой формой пневмонии. Об этом сообщает журналист и инсайдер Ягыз Сабунчоглу в социальной сети Х. По данным источника, сейчас специалист проходит интенсивное медикаментозное лечение.

В «Спартаке» Тедеско работал с 2019 по 2021 год. После ухода из московского клуба немецкий специалист с итальянскими корнями успел потрудиться в «Лейпциге» и сборной Бельгии по футболу.

В «Фенербахче» Доменико Тедеско работает с 2025-го. Его действующий контракт с турецким клубом рассчитан до конца июня 2027-го.

