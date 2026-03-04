Орлов: Сухой очень хорошо отсудил матч «Зенита» и «Балтики» в РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил судейство в матче 19-го тура Мир РПЛ «Зенит» — «Балтика» (1:0). Во втором тайме судья отменил гол калининградцев из-за спорного пассивного офсайда. Этот эпизод вызвал массу споров. Однако Орлов считает, что арбитр Алексей Сухой отработал матч на хорошем уровне.

— Кстати, судья Сухой очень хорошо отсудил встречу «Зенита» и «Балтики». И вот заявление Лапочкина, который является экспертом «Матч ТВ», что все судьи не подготовились — это безответсвенное заявление. Сухой-то подготовился.

Другое дело, что компетенция тех, кто на VAR сидит… Вот в матче «Ахмата» с ЦСКА Карасёва подзывали к монитору, и он два раза не согласился [с мнение видеоассистентов]. Потому что он разбирается в футболе, у него принципы есть. Он делает то, что должен делать.

Но Сухому сразу офсайдную линию нарисовали. Было бы смешно, если бы он сказал: «Я засчитаю гол». Хотя ему линии нарисовали, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».