«Можно сказать, я фанатик футбола». Арбитр Танашев — о руководстве сельской командой

Российский арбитр Инал Танашев рассказал, что руководит сельской командой.

– У вас ведь и своя команда есть. Не думали самому когда-нибудь стать большим руководителем, вернуть Нальчик в РПЛ?

– Действительно, я 10-й год руковожу командой «Урух» из моего села. Очень люблю футбол – не только судейство, а в целом футбол. Можно сказать, я фанатик футбола. И, конечно, очень много думаю, что дальше будет, как сложится судейская карьера. Конечно, мечтаю прежде всего об этом. Но если когда-нибудь после судейства получится стать причиной стать подъёма «Спартака» из Нальчика, я однозначно приложу максимум усилий. Это даже не обсуждается.

– Расскажите, что это за команда «Урух»? У вас даже в сториз вижу анонсы матчей – чувствуется, что человек вовлечён.

– Да, я прямо живу этим. У нас маленькое село Урух, это на границе с Северной Осетией. В нём живет четыре тысячи человек. И эта команда – отдых для села. Когда наша команда играет дома, это возможность для пожилых людей, для детей как-то развлечься. Мы же все понимаем, что в деревнях не так много развлечений. «Урух» играет в высшем дивизионе чемпионата республики. Есть ребята из других сёл, из Нальчика, но стараемся на 60-70% играть местными пацанами. Тяжело, но держимся на плаву.

Когда я пришёл, мы играли в первой лиге республики. Через два года получилось выйти в «вышку». Раньше я и сам провёл за них пару матчей, но сейчас как руководитель выступаю. Тренер — мой близкий друг, Рустам Шортанов. Результат неплохой. Вообще любительский футбол держится на людях, которые готовы его спонсировать, ведь без денег ты даже на этом уровне не сможешь тот же взнос оплатить. Людям, которые помогают любительскому футболу, юношескому, которые приносят деньги в спорт, хочется сказать «спасибо». Я искренне их уважаю. Сам мечтал бы в будущем делать такие добрые дела, — приводит слова Танашева официальный сайт РФС.