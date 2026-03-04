Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Защитник «Локомотива» Фассон рассказал, что посвятил гол в ворота «Пари НН» сыну

Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон поделился эмоциями от победного гола в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». «Локомотив» выиграл со счётом 2:1, Фассон отличился на 72-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Я очень рад, что получилось забить, ещё и победный. А по поводу ждать – не ждать, всегда нужно ожидать чего-то подобного, никогда нельзя расслабляться, [нужно] доигрывать до конца эпизода. И вот в этот раз удача мне улыбнулась. Теперь нужно готовиться к Кубку. Гол был в честь рождения сына, который недавно совсем появился на свет», — сказал Фассон в интервью клубной пресс-службе.

