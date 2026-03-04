Защитник «Локомотива» Фассон рассказал, что посвятил гол в ворота «Пари НН» сыну

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон поделился эмоциями от победного гола в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». «Локомотив» выиграл со счётом 2:1, Фассон отличился на 72-й минуте встречи.

«Я очень рад, что получилось забить, ещё и победный. А по поводу ждать – не ждать, всегда нужно ожидать чего-то подобного, никогда нельзя расслабляться, [нужно] доигрывать до конца эпизода. И вот в этот раз удача мне улыбнулась. Теперь нужно готовиться к Кубку. Гол был в честь рождения сына, который недавно совсем появился на свет», — сказал Фассон в интервью клубной пресс-службе.