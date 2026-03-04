Бубнов назвал две грубейшие ошибки Сергея Семака в матче РПЛ «Зенита» с «Балтикой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал две грубейшие ошибки главного тренера «Зенита» Сергея Семака, допущенные им в матче 19-го тура Мир РПЛ с калининградской «Балтикой». Сине-бело-голубые одержали победу в этой встрече со счётом 1:0.
— Семак допустил две грубые ошибки по составу. Грубейшие!
— Где грубейшие ошибки? Дурана выпустил с первых минут?
— Да.
— И ещё вторая ошибка?
— Что он выпустил Соболева.
— На замену?
— Да. А какая разница? Это две грубейшие ошибки. Дурана не надо ставить было однозначно, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.