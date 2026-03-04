Скидки
Футбол

Инал Танашев высказался о мотивации в судействе

Инал Танашев высказался о мотивации в судействе
Комментарии

Российский арбитр Инал Танашев ответил на вопрос о мотивации в судействе.

– Какова ваша мотивация в судействе? Насколько перспектива хорошо зарабатывать играет роль, когда выбираешь эту профессию?
– В плане заработка в Премьер-Лиге всё солидно, грех жаловаться. А на начальной стадии я даже не думал о каких-то заработках. Тогда родители помогали, поддерживали. А потом, конечно, ты взрослеешь, думаешь о перспективах, как жениться, что-то сделать, родителям помочь, обеспечить им достойную старость. И мечта, что ты попадёшь наверх, эта цель и надежда, наверное, тебя толкают, — приводит слова Танашева официальный сайт РФС.

Комментарии
