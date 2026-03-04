Защитник московского Локомотива Лукас Фассон высказался о предстоящем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом». Встреча состоится завтра, 5 марта, на стадионе «Арена Химки» в Химках.

— Впереди матч с «Арсеналом», его перенесли из Тулы в Подмосковье. Как отнеслась команда?

— Не, ну конечно, с одной стороны, хорошо, что далеко не ехать, здесь рядом сыграем. Но, с другой стороны, по большому счёту, сильно это ничего не меняет, такой же настрой, такое же отношение, что дома, что на выезде — нужно играть на все 100%, — сказал Фассон в интервью клубной пресс-службе.