Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукас Фассон оценил перенос матча «Арсенал» — «Локомотив» из Тулы в Химки

Лукас Фассон оценил перенос матча «Арсенал» — «Локомотив» из Тулы в Химки
Комментарии

Защитник московского Локомотива Лукас Фассон высказался о предстоящем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом». Встреча состоится завтра, 5 марта, на стадионе «Арена Химки» в Химках.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Впереди матч с «Арсеналом», его перенесли из Тулы в Подмосковье. Как отнеслась команда?
— Не, ну конечно, с одной стороны, хорошо, что далеко не ехать, здесь рядом сыграем. Но, с другой стороны, по большому счёту, сильно это ничего не меняет, такой же настрой, такое же отношение, что дома, что на выезде — нужно играть на все 100%, — сказал Фассон в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android