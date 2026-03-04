Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инал Танашев назвал свою мечту в карьере арбитра

Инал Танашев назвал свою мечту в карьере арбитра
Комментарии

Российский арбитр Инал Танашев ответил на вопрос о мечте в карьере судьи.

– А спортивная мечта какая? У футболиста понятно – медали, трофеи. А для судьи?
– Искренне скажу, что на данном этапе у меня мечта и задача одна – закрепиться в РПЛ. Конечно, всегда хочется подняться выше, но, если получится стать надёжным, стабильным арбитром Российской Премьер-Лиги, на данном этапе я бы радовался этому.

А когда уже этот шаг получится сделать, то, конечно, хочется представлять нашу страну на хорошем уровне. И наши старшие товарищи, которые уже там были и, надеюсь, ещё будут, они для нас пример. Я когда юношей на того же Сергея Геннадьевича Карасёва смотрел, видел, какое внимание к нему, то гордость испытывал, что человек представляет страну на таком высоком уровне, — приводит слова Танашева официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Инал Танашев ответил, были ли матчи, после которых думал бросить судейство
Материалы по теме
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android