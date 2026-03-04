Инал Танашев назвал свою мечту в карьере арбитра

Российский арбитр Инал Танашев ответил на вопрос о мечте в карьере судьи.

– А спортивная мечта какая? У футболиста понятно – медали, трофеи. А для судьи?

– Искренне скажу, что на данном этапе у меня мечта и задача одна – закрепиться в РПЛ. Конечно, всегда хочется подняться выше, но, если получится стать надёжным, стабильным арбитром Российской Премьер-Лиги, на данном этапе я бы радовался этому.

А когда уже этот шаг получится сделать, то, конечно, хочется представлять нашу страну на хорошем уровне. И наши старшие товарищи, которые уже там были и, надеюсь, ещё будут, они для нас пример. Я когда юношей на того же Сергея Геннадьевича Карасёва смотрел, видел, какое внимание к нему, то гордость испытывал, что человек представляет страну на таком высоком уровне, — приводит слова Танашева официальный сайт РФС.