Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
«Как коровы на льду». Радимов подверг критике ЦСКА по итогам 19-го тура РПЛ

«Как коровы на льду». Радимов подверг критике ЦСКА по итогам 19-го тура РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов подвёл итоги матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА. Игра проходила в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Вот мы говорили всю зиму, как здорово ЦСКА усилился, что есть Баринов, Козлов, новый защитник, а кого не хватило — это Облякова. Такая теневая история — когда его нет, всегда становится гораздо хуже. Черчесов подготовил команду отлично, было понятно, как они будут играть — стандарты, железная дисциплина, физическая готовность. Всё на уровне — и их победа закономерна. А вот ЦСКА со всеми их покупками — абсолютно разбалансированная команда, в обороне бардак, сколько моментов «Ахмата» создал… Подход непрофессиональный — вышли как на коньках, катались как коровы на льду, ну как можно не подобрать себе правильные бутсы? Думаю, Акинфеев и Баринов вполне могли бы напихать тому же Глебову за все его падения», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

