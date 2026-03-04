Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Соболев: «Зенит» всегда хочет завоевать оба трофея, потому что это «Зенит»

Александр Соболев: «Зенит» всегда хочет завоевать оба трофея, потому что это «Зенит»
Комментарии

Центральный нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что сине-бело-голубые ставят перед собой задачу выиграть Мир РПЛ и Фонбет Кубок России в этом сезоне. Накануне «Зенит» обыграл «Балтику» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. В турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место.

— Какие перспективы у «Зенита» в Кубке России сейчас?
— Задача одна — первое место и Кубок. Оба турнира важны. «Зенит» всегда хочет завоевать оба трофея, потому что это «Зенит», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара».

Материалы по теме
«Сейчас и бомжи всё умеют». Александр Бубнов — о том, что Вендел не умеет читать и писать
Материалы по теме
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android