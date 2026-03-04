Александр Соболев: «Зенит» всегда хочет завоевать оба трофея, потому что это «Зенит»

Центральный нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что сине-бело-голубые ставят перед собой задачу выиграть Мир РПЛ и Фонбет Кубок России в этом сезоне. Накануне «Зенит» обыграл «Балтику» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. В турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место.

— Какие перспективы у «Зенита» в Кубке России сейчас?

— Задача одна — первое место и Кубок. Оба турнира важны. «Зенит» всегда хочет завоевать оба трофея, потому что это «Зенит», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара».