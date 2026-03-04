Скидки
Футбол

«Алания» объявила о назначении нового главного тренера

«Алания» объявила о назначении нового главного тренера
Комментарии

Новым главным тренером владикавказской «Алании» стал Дмитрий Фомин. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Дмитрий Александрович родился в городе Тихорецке Краснодарского края. На тренерском поприще он работал с такими командами, как «Динамо-Владивосток», тамбовский «Спартак» и «Кубань Холдинг» из Павловской.

Под руководством Фомина клуб из станицы Павловской неоднократно становился призёром Второй лиги, а также в 2025 году дошёл до стадии шестого раунда Фонбет Кубка России.

Добро пожаловать, Дмитрий Александрович!» — написано в сообщении клуба.

Ранее пост главного тренера «Алании» покинул Спартак Гогниев.

