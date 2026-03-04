Скидки
Футбол

Первый тренер Соболева: Александр может играть лучше Дурана, он принесёт пользу «Зениту»

Комментарии

Александр Горбунов, являющийся первым тренером нападающего «Зенита» Александра Соболева, оценил игру форварда сине-бело-голубых в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Соболев забил победный гол в этой встрече.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

— После матча он сказал, что больше не будет хорошим мальчиком. Как вы поняли его слова?
— Ему надоело терпеть. Он сказал всё, что накипело. Несправедливо, когда покупают легионера, а он ничего не показывает. Сколько критикуют Соболева. Дуран ничего не сделал, а выходит и играет. Барриос и Мостовой закрывали рот Александру, когда он кричал после гола, но Андрей в такой же ситуации. Российские футболисты «Зенита» хотят играть. За «Балтикой» приятно смотреть, потому что там выходят российские игроки. Они были лучше футболистов «Зенита», если говорить про вчерашнюю встречу. Крики Соболева после забитого мяча были адресованы тренерскому штабу петербуржцев. Нужно давать играть, а сколько ему ждать? Соболев может играть даже лучше Дурана. Александр набрал форму, у него есть желание. Главное — дать шанс, и Александр принесёт пользу «Зениту», — приводит слова Горбунова «РБ Спорт».

