Хлусевич заявил, что сильно переживал из-за отсутствия игрового времени в «Спартаке»

Защитник грозненского «Ахмата» Даниил Хлусевич рассказал, что сильно переживал из‑за того, что практически не получал игрового времени в московском «Спартаке». В середине февраля Хлусевич присоединился к «Ахмату» на правах аренды до конца сезона. К текущему моменту Даниил провёл 11 матчей на клубном уровне в сезоне-2025/2026 и забил один гол.

— Как переживали период, когда не играли, особенно при Станковиче?
— Конечно, тяжело было. До этого ты постоянно играешь в сборной и везде, а потом просто не выходишь на поле. Да, были моменты, как, например, в матче с «Акроном», но не будем вспоминать, наверное. Опять же, это очень тяжёлый момент.

— Кто помогал? Как пережили это?
— Самые близкие люди всегда рядом, они и помогали, — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

