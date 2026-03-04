Скидки
Орлов: болельщикам «Зенита» нужно терпеть

Орлов: болельщикам «Зенита» нужно терпеть
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в весенней части сезона-2025/2026. Сине-бело-голубые уже успел провести два матча — оба с «Балтикой». Игра 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги прошла в Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Встреча в рамках 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России прошла в Калининграде, итоговый счёт — также 1:0 в пользу «Зенита».

«Болельщикам «Зенита» нужно терпеть, а «Зениту» – наращивать [обороты] от матча к матчу», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

