Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: ЦСКА потерял шансы на чемпионство, Челестини поставит задачу выиграть Кубок России

Гришин: ЦСКА потерял шансы на чемпионство, Челестини поставит задачу выиграть Кубок России
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о турнирных амбициях ЦСКА в преддверии матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В силу погодных условий будет много борьбы. Поле будет вязким. Но команды должны приспосабливаться к полю и показывать хорошую игру. И ЦСКА, и «Краснодар» играют в смотрибельный футбол. Хотелось бы видеть красочный футбол, но надо расставлять приоритеты — какие команды теперь ставят себе задачи.

У «Краснодара» есть ещё ответная игра. Можно предположить, что ЦСКА выйдет основным составом. Армейцы уже потеряли шансы на чемпионство, Челестини поставит задачу выиграть Кубок России. Но ответная игра даст преимущество «Краснодару», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Решающий для ЦСКА отрезок сезона начинается сейчас
Решающий для ЦСКА отрезок сезона начинается сейчас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android