Гришин: ЦСКА потерял шансы на чемпионство, Челестини поставит задачу выиграть Кубок России

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о турнирных амбициях ЦСКА в преддверии матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

«В силу погодных условий будет много борьбы. Поле будет вязким. Но команды должны приспосабливаться к полю и показывать хорошую игру. И ЦСКА, и «Краснодар» играют в смотрибельный футбол. Хотелось бы видеть красочный футбол, но надо расставлять приоритеты — какие команды теперь ставят себе задачи.

У «Краснодара» есть ещё ответная игра. Можно предположить, что ЦСКА выйдет основным составом. Армейцы уже потеряли шансы на чемпионство, Челестини поставит задачу выиграть Кубок России. Но ответная игра даст преимущество «Краснодару», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.