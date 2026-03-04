Экс-футболист сборной России раскрыл, что отличает Валерия Карпина от других тренеров

Бывший защитник «Сочи» и сборной России Фёдор Кудряшов заявил, что главного тренера национальной команды Валерия Карпина от других специалистов, с которыми он работал, отличает неформальное общение с игроками. Кудряшов завершил профессиональную карьеру футболиста в 2024 году.

«Он больше общается с игроками неформально [по сравнению с другими тренерами]. Это про Карпина», — приводит слова Кудряшова «РИА Новости Спорт».

Валерий Карпин возглавляет сборную России по футболу с 2021 года. В разное время специалист работал в московском «Спартаке», армавирском «Торпедо», «Мальорке», «Ростове» и «Динамо» Москва.