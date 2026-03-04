Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Гришин: «Динамо» и «Спартак» ни на что не претендуют в РПЛ и ставят задачу выиграть Кубок

Гришин: «Динамо» и «Спартак» ни на что не претендуют в РПЛ и ставят задачу выиграть Кубок
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком». Игра пройдёт в четверг, 5 марта.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Динамо» и «Спартак» будут ставить задачу выиграть Кубок России, потому что никто из них уже ни на что не претендует. По первому туру после паузы обе команды неплохо играли. Но давайте, откровенно говоря, отталкиваться от того, что они играли с аутсайдерами РПЛ. «Динамо» было легче, так как они играли дома с «Крыльями Советов».

«Спартак» играл с «Сочи», и скомканная подготовка из-за переноса матча сказалась на этом. Матч «Динамо» со «Спартаком» — это дерби всея Руси. Эти две игры в Кубке России будут самыми интересными. Обеим командам надо выигрывать Кубок», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
