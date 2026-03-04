Журавель: ошибка Шафеева в игре «Локо» и «Пари НН» — вопиющая. Это страх перед начальством

Российский комментатор Тимур Журавель высказался о пенальти в матче 19-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

«VAR сильнее всех соскучился по чемпионату России. Меня больше всего потряс момент с Шафеевым в матче «Локомотив» — «Пари НН». В других судейских эпизодах тура можно искать какие-то оправдания. Здесь же не может быть других интерпретаций. Удивительно, что Чистяков зовёт главного арбитра к монитору, а потом Шафеев соглашается с точкой зрения видеопомощника. Мне кажется, это плохая форма и какая-то внутренняя скованность. Страх перед начальством, полная несвобода. Его судейская квалификация придавлена вот этими фобиями. Это вопиющая ошибка», — сказал Журавель в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».