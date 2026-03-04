Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журавель: ошибка Шафеева в игре «Локо» и «Пари НН» — вопиющая. Это страх перед начальством

Журавель: ошибка Шафеева в игре «Локо» и «Пари НН» — вопиющая. Это страх перед начальством
Комментарии

Российский комментатор Тимур Журавель высказался о пенальти в матче 19-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«VAR сильнее всех соскучился по чемпионату России. Меня больше всего потряс момент с Шафеевым в матче «Локомотив» — «Пари НН». В других судейских эпизодах тура можно искать какие-то оправдания. Здесь же не может быть других интерпретаций. Удивительно, что Чистяков зовёт главного арбитра к монитору, а потом Шафеев соглашается с точкой зрения видеопомощника. Мне кажется, это плохая форма и какая-то внутренняя скованность. Страх перед начальством, полная несвобода. Его судейская квалификация придавлена вот этими фобиями. Это вопиющая ошибка», — сказал Журавель в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Материалы по теме
«Обсуждать линии — бессмысленно. Проблема тут одна». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Обсуждать линии — бессмысленно. Проблема тут одна». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире? Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android