Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры звёздных новичков «Зенита» — полузащитника Джона Джона и форварда Джона Дурана.

— Джон Джон или Дабл Джон, как я его называю, он очень хорошо держит мяч, умеет уходить влево, вправо. Цепляется за мяч, а в центре поля это самое главное. Джон Дуран — он… С ним [в первых матчах весны] работал Андраде из «Балтики», и работал очень хорошо. Поэтому Дуран был стиснут. Плюс у него нет ещё игровых связей с полузащитниками, нет взаимопонимания. Они должны притираться друг к другу. В принципе, ребята перспективные, они должны помочь «Зениту», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».