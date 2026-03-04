Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
«Я с ним согласен». Бубнов — о словах Тикнизяна, что у Галактионова нет мужского начала

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал нашумевшее высказывание экс-защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна о главном тренере московской команды Михаиле Галактионове. Тикнизян обвинил возглавляющего железнодорожников специалиста в том, что он не обладает авторитетом. Сейчас Тикнизян выступает за «Црвену Звезду».

— Тикнизян несколько дней назад в интервью жёстко прошёлся по Галактионову, отметив, что специалисту не хватает мужского начала, в нём нет авторитета. Галактионов сказал про Тикнизяна, что к этим фразам надо относиться аккуратно.
— Я согласен с ним полностью.

— С Тикнизяном?
— Да. И согласен с тем, что этот… Вот как Галактионов даёт интервью, как говорит, он, во-первых, очень часто лукавит. Говорит одно игрокам… С Дзюбой, какой бы там Дзюба ни был, там конфликт был. У него со всеми, особенно с ведущими [игроками возникает конфликт]. Я уж не говорю про пацанов. Он там что хочет, то и делает.

— Галактионов сказал, что это какая-то спланированная акция против «Локомотива».
— Особенно против него, да? Он этого Тикнизяна так достал, что тот потом пошёл к Станковичу и оттуда уже сказал. Здесь даже не говорил [ничего]. Он не хотел конфликт этот выносить, понимаешь? А там он сказал, потому что он его достал. Очень сильно. И самое главное, что он не хотел уходить из «Локомотива». И вообще из России. И он бы играл здесь, тут и «Зенит» [проявлял интерес], то есть он игрок хорошего уровня. А здесь, значит, накипело. И очень сильно, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

