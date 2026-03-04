Скидки
Орлов ответил, есть ли у Вендела шанс получить вызов в сборную Бразилии

Орлов ответил, есть ли у Вендела шанс получить вызов в сборную Бразилии
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, есть ли у хавбека «Зенита» Вендела шансы получить вызов в сборную Бразилии по футболу. По мнению эксперта, полузащитнику не стоит рассчитывать на вызов в национальную команду. А вот другой игрок «Зенита» — Джон Джон — может быть вызван в сборную, заявил Орлов.

— Может ли Вендел рассчитывать на вызов в сборную Бразилии?
— Да не может, ну что вы… Он в «Зените»-то уже не лучший. Вендел — хороший парень, старается. Надеюсь, ещё покажет себя в «Зените». Но в сборную Бразилии — нет. Вот Джон Джон — он кандидат в сборную, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

