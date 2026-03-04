Скидки
«Мы были в шоке». Нападающий «Локомотива» Комличенко — о лишнем весе Лукаса Веры

«Мы были в шоке». Нападающий «Локомотива» Комличенко — о лишнем весе Лукаса Веры
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о полузащитнике железнодорожников Лукасе Вере. Хавбек присоединился к клубу в зимнее трансферное окно. На сборы команды он прибыл с лишним весом.

«Вера уже наладил вес. Уже много раз говорили, что у него такое строение тела. Конечно, когда он приехал, у него было пару лишних кило, но он исправился. Сейчас у него никаких проблем с этим нет. Просто он так выглядит со стороны. Поначалу мы, конечно, были в шоке, смеялись вместе с ним. Но сейчас уже всё нормально у Лукаса», — приводит слова Комличенко Legalbet.

Ранее Вера выступал за «Аль-Вахду», «Химки» и «Оренбург».

