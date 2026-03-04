Скидки
«Не от большого ума». Гришин — о поведении Соболева после забитого гола «Балтике» в Кубке

«Не от большого ума». Гришин — о поведении Соболева после забитого гола «Балтике» в Кубке
Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о поступке форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Нападающий забил победный гол в этой встрече, после чего показал эмоциональный жест в адрес скамейке «Зенита» с посылом: «Я должен быть на поле».

«Хорошо, что Соболев забил «Балтике» в Кубке России, но то, что он показал на скамейку, не от большого ума. Надо мотивировать себя и доказывать всё игрой на поле, а не после одного гола, который забил спустя восемь месяцев, рассказывать тренерскому штабу и Семаку, кто должен играть в основном составе. Соболев последний гол забил в сентябре — восемь месяцев не забивает нападающий. Что делать Семаку? Кого ставить в нападение? Как говорят, раз в год и палка стреляет. Если он будет забивать на протяжении каждой игры, тогда он может показывать на скамейку что угодно, но футболист не имеет права такого делать.

По крайней мере в наше время такое не приветствовалось. Раньше бы делали совсем другие выводы. Сейчас плюс у футболистов в том, что у них долгосрочные контракты. Если бы у Соболева был контракт на год, я бы посмотрел, как он бы показал тренерской скамейке и Семаку, который лучший тренер на протяжении восьми лет в РПЛ, и вот так себя вёл. Это, во-первых, неуважение к тренеру, а во-вторых, не от большого ума это происходит», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

