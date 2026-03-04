Канищев: «Балтика» — непростой соперник для всех команд, не только для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался по итогам матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и калининградской «Балтикой». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0.

«Матч в Кубке России между «Балтикой» и «Зенитом» был похож на игру, которая была в Санкт-Петербурге. Она была напряжённой, со взаимным желанием победить. У «Балтики» немножко не хватает класса, у «Зенита» класс исполнителей получше — это и дало преимущество. Но «Балтика» — непростой соперник для всех команд, не только для «Зенита», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.