Ари сравнил нынешний состав «Спартака» с тем, за который играл он

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Ари считает, что нынешний состав красно-белых слабее того, за который играл он сам. За «Спартак» Ари выступал с 2010 по 2013 год. Всего в составе красно-белых он провёл 110 матчей, забил 29 голов и сделал 17 результативных передач.

«В моё время состав «Спартака» был сильнее. Сейчас в команде много хороших игроков, которые могли бы быть в нашей команде. Но я с уважением отношусь к ребятам моего времени, тогда игроки были посильнее», — приводит слова Ари «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.