Артур Гомес: «Динамо» — великий клуб. Мы уверены, что сможем пройти «Спартак» в Кубке

Бразильский вингер московского «Динамо» Артур Гомес поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра пройдёт завтра, 5 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:45 мск.

«Матчи со «Спартаком» в Кубке? Мы уверены, что сможем пройти «Спартак» в Кубке России. «Динамо» — великий клуб, поэтому, конечно, мы уверены, что обыграем «Спартак». Мы усердно поработаем перед матчем и всё покажем на поле», — приводит слова Гомеса Legalbet.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является ЦСКА.