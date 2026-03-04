Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Оренбург: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка 2025/2026, 4 марта

«Крылья Советов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Комментарии

Сегодня, 4 марта, состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Кокарев, Чернов, Божин, Ороз, Бабкин, Столбов, Ахметов, Фернандес, Гальдамес, Шуманский, Джеффри.

«Оренбург»: Рудаков, Татаев, Хотулёв, Кантеро, Поройков, Квеквескири, Кейрос, Болотов, Рыбчинский, Эль-Махрауи, Жезус.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Крылья Советов» выдали свою худшую серию в выездных матчах РПЛ
Истории
«Крылья Советов» выдали свою худшую серию в выездных матчах РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android