«Реал» рассматривает кандидатуру Аллегри на пост тренера — Corriere dello Sport

Мадридский «Реал» проявляет интерес к назначению тренера Массимилиано Аллегри, который в данный момент возглавляет «Милан». Испанский клуб может предпринять третью попытку подписать итальянского специалиста этим летом, сообщает Corriere dello Sport.

«Реал» высоко ценит Аллегри и уже дважды приближался к его подписанию в 2019 и 2021 годах. Президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен сделать ставку на опытного и проверенного тренера. В данный момент Аллегри связан контрактом с «Миланом», который действует до июня 2027 года.

По данным источника, тренер наслаждается своим временем в клубе и рад возвращению в команду. Он отметил, что любит город и атмосферу, а также чувствует себя комфортно в коллективе.

На данный момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду 12 января, сменив на этом посту Хаби Алонсо.