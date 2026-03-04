Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» рассматривает кандидатуру Аллегри на пост тренера — Corriere dello Sport

«Реал» рассматривает кандидатуру Аллегри на пост тренера — Corriere dello Sport
Комментарии

Мадридский «Реал» проявляет интерес к назначению тренера Массимилиано Аллегри, который в данный момент возглавляет «Милан». Испанский клуб может предпринять третью попытку подписать итальянского специалиста этим летом, сообщает Corriere dello Sport.

«Реал» высоко ценит Аллегри и уже дважды приближался к его подписанию в 2019 и 2021 годах. Президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен сделать ставку на опытного и проверенного тренера. В данный момент Аллегри связан контрактом с «Миланом», который действует до июня 2027 года.

По данным источника, тренер наслаждается своим временем в клубе и рад возвращению в команду. Он отметил, что любит город и атмосферу, а также чувствует себя комфортно в коллективе.

На данный момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду 12 января, сменив на этом посту Хаби Алонсо.

Материалы по теме
Аллегри и Фабрегас устроили стычку после матча «Милан» — «Комо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android