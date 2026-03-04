Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Канищев: эмоции Соболева после гола «Балтике» можно понять — он хочет играть в «Зените»

Канищев: эмоции Соболева после гола «Балтике» можно понять — он хочет играть в «Зените»
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о праздновании форварда «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота «Балтики» (1:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. После забитого мяча нападающий обратился к скамейке запасных, показывая пальцем на себя и на поле.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Это эмоции, которые переполняют футболиста, когда он забил. Такое ощущение, что Соболев сделал что-то невероятно великое. Безусловно, он хочет играть и быть всё время в составе, на поле. Соболева отчасти понять можно. Семак к этому спокойно относится, ничего сверхъестественного и хамского не было.

Я ничего оскорбительного не заметил, что Соболев сказал в адрес скамейки после забитого гола «Балтике». Чистый эмоциональный порыв, ничего такого. Нет смысла это раздувать», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

