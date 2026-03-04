Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков стал спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга

Александр Кержаков стал спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Экс-футболист сборной России опубликовал пост в телеграм-канале с фотографией своего кабинета в здании городского правительства.

Фото: телеграм-канал Александра Кержакова

Бывший игрок сине-бело-голубых на новом посту будет заниматься составлением докладов и аналитических записок для губернатора, а также участвовать в совещаниях руководителя Санкт-Петербурга.

За свою карьеру Кержаков провёл 386 матчей за «Зенит», в которых забил 162 гола и отдал 71 результативную передачу. Также игрок выступал за испанскую «Севилью» и московское «Динамо».

