Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Динамо» Мх: гол Мастури отменён на 23-й минуте

«Ростов» — «Динамо» Мх: гол Мастури отменён на 23-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играют «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра матча выступает Владимир Москалёв. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мрезиг – 39'     0:2 Мубарик – 45+3'    
Удаления: Лангович – 31' / нет

На 23-й минуте Хазем Мастури открыл счёт в этой игре и вывел динамовцев вперёд, но после просмотра VAR взятие ворот отменили.

Победитель этого противостояния сыграет на следующем этапе турнира с «Зенитом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Официально
РПЛ объявила об изменении времени начала матча 20-го тура «Ростов» — «Балтика»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android