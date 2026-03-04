Родриго играл с частичным разрывом крестообразной связки с 2023 года — The Athletic

Вингер «Реала» Родриго Гоэс с 2023 года играл с частичным разрывом передней крестообразной связки правого колена. Травму полузащитник получил после матчей за сборную Бразилии. Врачи на тот момент решили не проводить операцию, так как консервативное лечение было признано более подходящим для данного случая. Об этом сообщает The Athletic.

У 25-летнего бразильца был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска. Предварительно, он пропустит около 10 месяцев. Это означает, что хавбек не примет участия в ЧМ-2026. Родриго травмировался во время встречи 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1).