Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родриго играл с частичным разрывом крестообразной связки с 2023 года — The Athletic

Родриго играл с частичным разрывом крестообразной связки с 2023 года — The Athletic
Комментарии

Вингер «Реала» Родриго Гоэс с 2023 года играл с частичным разрывом передней крестообразной связки правого колена. Травму полузащитник получил после матчей за сборную Бразилии. Врачи на тот момент решили не проводить операцию, так как консервативное лечение было признано более подходящим для данного случая. Об этом сообщает The Athletic.

У 25-летнего бразильца был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска. Предварительно, он пропустит около 10 месяцев. Это означает, что хавбек не примет участия в ЧМ-2026. Родриго травмировался во время встречи 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1).

Материалы по теме
Анчелотти обратился к Родриго на фоне разрыва «крестов» и пропуска ЧМ-2026 у бразильца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android