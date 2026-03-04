Тимур Журавель: «Краснодар» — машина, безупречный болид, где всё на своих местах

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о победе «Краснодара» над «Ростовом» (2:1) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Фролов из Москвы.

«Для Фролова был тяжёлый матч, для «Краснодара» — обычный. При счёте 1:1 всё равно казалось, что чемпион победит. Даже когда «Ростов» затянул соперника в вязкий футбол, не было ощущения, что хозяева потеряют очки. «Краснодар» сейчас выглядит очень уверенно. Если Семак меняет линию атаки, то состав чемпиона можно назвать с закрытыми глазами. С одной стороны, это минус. С другой – мы видели, каким был «Краснодар» весной. Похоже, он хочет доехать на том же ресурсе. Стабильность состава, джокеры ясны, механизм работает. Если выражаться метафорически, то болид «Краснодара» пока выглядит самым безупречным. Всё на своих местах, машина.

«Краснодар» — претендент на титул ровно на столько, на сколько он выше в таблице. Если новички «Зенита» добавят, то это будет ещё одно психологическое воздействие на чемпиона. Вся борьба ещё впереди. Чемпионский потенциал у двух команд. ЦСКА и «Локомотив» просто способны обострить борьбу на каком-то этапе», — сказал Журавель в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».